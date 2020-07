"Ma pricep sa ascund lucruri!" Toata familia ei crede ca e grafician, dar ea castiga 5000 de euro pe LUNA din altceva! Cu ce se ocupa

Un model a renuntat la jobul de designer grafic pentru a castiga bani intr-un alt mod.

Abi McCabe a absolvit Universitatea Leeds Backet si apoi s-a angajat ca designer grafic. Tanara castiga aproximativ 14 mii de euro pe an, insa dupa ce a observat ca nu se descurca cu banii si-a facut un cont pe platforma Only Fans. Totul s-a intamplat dupa recomandarea mai multor prietene, iar tanara a ajuns acum sa castige aproximativ 5000 de euro pe luna doar din postarea pozelor sexy.

Parintii ei nu au aflat inca de noul ei job si cred in continuare ca este un grafician:

"Nu exclud revenirea in grafica pe viitor, dar imi place jobul meu din acest moment. Lucrez orele pe care mi le doresc si sunt propriul meu sef. Sunt bani grozav si am atata libertate. A trebuit sa ma mut acasa pentru ca nu imi puteam permite chiria cand eram designer. La cateva luni dupa ce am facut OnlyFans am inchiriat propriul meu apartament in centrul orasului Leeds.

Familia mea nu este priceputa la tehnologie si eu ma pricep sa ascund lucruri. Tatal meu are Facebook si WhatsApp, dar nu are Instagram sau altceva. Ei nu citesc stirile. Nu exista nicio garantie ca nu vor afla. Evident, este un risc si nu stiu 100% daca nu vor afla niciodata", a spus tanara, potrivit Daily Star.