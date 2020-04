"M-am imbratisat cu alti oameni si copii! Nu am stiut ca am COVID-19!" Momentul care a declansat IADUL in Italia! De unde a pornit totul

Momentul in care COVID-19 s-a raspandit la mii de oameni.

Pandemia coronavirusul a lovit puternic intreg globul, iar Italia este una dintre cele mai afectate tari. Pana in acest moment, peste 100 de mii de cazuri de infectare cu COVID-19 au fost inregistrate, iar situatia este din ce in ce mai critica. Multi specialisti considera ca meciul dintre Atalanta si Valencia din optimile Champions League a fost o adevarata "bomba biologica", iar un suporter al echipei din Bergamo a dezvaluit ca a fost pe stadion, iar la putin timp a fost diagnosticat cu coronavirus.



"M-am imbratisat cu ceilalti fani si chiar cu copii la golurile Atalantei. Am vazug foarte putin din meci, era un steag in fata mea. Am sustinut echipa cu toata energia.

Am avut frisoane inainte de meci, dar am crezut ca este de la oboseala. A doua zi m-am trezit cu febra 39 si m-am ingrijorat. Nu intrasem in contact cu niciun tip suspect de virus, dar am sunat medicul de familie, iar apoi la 112. Toata lumea mi-a zis sa nu ma alarmez daca nu am intrat in contact cu persoane infectate.

Dupa zece zile am ajuns la spital, pentru ca abia mai puteam sa respir, iar acolo am vazut o masa uriasa de oameni care de deja fusesera internati. Acum sunt bine, dar situatia este una dramatica. Mereu cand intru pe Facebook vad ca cineva anunta un deces. Probabil ca eram deja infectat inaintea meciului, dar n-am stiut. Virusul s-a raspandit la o gramada de oameni in urma acelui meci, sunt sigur", a declarat Matteo, suporterul Atalantei, potrivit site-ului engnews24h.com

Un medic italian a spus care a fost momentul in care cei mai multi oameni s-au infectat cu tragicul virus

"In Bergamo, virusul s-a raspandit in toate directiile. E ceva incredibil. Stim ca este o zona de tranzis, o localitate activa, dar a contat mult si meciul Atalanta-Valencia. Conform rapoartelor, meciul de pe 19 februarie este unul dintre momentele in care virusul s-a raspandit foarte mult", a declarat medicul italian.



