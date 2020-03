"M-am dezbracat in termenii mei!" Senzatia GOLFULUI dezvaluie cum a combatut pozele nud aparute cu ea! Declaratiile blondinei

Paige Spiranac a vorbit despre pozele cu ea dezbracata care au fost divulgate pe internet.

Senzatia Instagram si jucatoarea de golf, Paige Spiranac, a vorbit despre cosmarul de a avea poze nud cu tine distribuite pe internet fara voia ta. Femeia de 26 de ani a explicat ca s-a simtit "violata" cand cineva apropiat a distribuit pozele respective.

A devenit populara dupa ce a postat filmari cu ea executand lovituri de golf pe Instagram, insa dupa ce o poza cu ea dezbracata a aparut, fata a inceput sa fie amenintata si batjocorita. Ulterior, a gasit o modalitate prin care sa combata situatia si poza, facand un pictorial nud pentru o revista celebra.

"M-am simtit puternica si mi-am spus ca daca fac asta, o voi face in termenii mei si voi lua inapoi ce imi apartine. Imi iau corpul inapoi. Ala a fost momentul in care am castigat! Cand am pozat in Sports Illustrated si mi-am lasat sanii pe afara", a declarat Paige Spiranac conform Daily Star.

