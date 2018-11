"M-a lasat masca!" Imaginea ASCUNSA din pachetul de carti pe care nimeni n-a observat-o pana acum. FOTO

Observatia unui utilizator Twitter s-a viralizat rapid.

Acesta a descoperit o figura ascunsa in cartile de joc, un al treilea opt in optul de romb. Privita cartea cu atentie, optul format din figurile de romb se formeaza in spatiile libere.

Observatia ii apartine unui barbat din Liverpool, care a postat imediat pe Twitter. "Ce varsta aveai cand ai observat prima data optul din mijlocul optului de romb?", a scris el.