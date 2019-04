Lovitura uriasa pentru fondatorul Amazon! Divortul s-a finalizat: fosta lui sotie primeste primeste actiuni de 35.7 miliarde de dolari

Jeff Bezos pastreaza dupa divort 75% din actiunile Amazon si dreptul asupra votului pentru restul actiunilor.

Fondatorul si CEO-ul Amazon, Jeff Bezos, si-a finalizat divortul de MacKenzie Bezos. Cei doi au emis cat un comunicat oficial prin care au anuntat finalizarea procedurilor, cei doi urmand sa aiba custodie comuna pentru cei 4 copii ai cuplului.

MacKenzie Bezos a renuntat la partea ei din Washington Post si Blue Origin, dar si la 75% din Amazon si la dreptul de vot asupra actiunilor care raman ale sale. Partea ei din Amazon este estimata la 35.7 miliarde de dolari, ceea ce o transforma in a 3-a cea mai bogata femeie din lume conform Forbes.

Jeff si MacKenzie Bezos au anuntat in luna ianuarie ca divorteaza dupa 25 de ani. La putin timp distanta, cei de la National Enquirer au scris ca seful Amazon a avut o aventura cu fosta prezentatoare TV, Lauren Sanchez. Bezos a acuzat ca a fost santajat si ca exista legaturi intre investigatia National Enquirer si Guvernul din Arabia Saudita!

Jeff Bezos a fost cel mai bogat om din lume in 2018 si 2019 conform Forbes. Averea lui era de 131 miliarde de dolari - in urma divortului, el este depasit in clasament de Bill Gates, cel care a mai fost cel mai bogat om din lume de 12 ori!