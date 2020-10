"LORDUL" Bendtner, dezvaluiri ULUITOARE despre viata sexuala a fotbalistilor. Prostitutia si santajul, la ordinea zilei. Cea mai TARE aventura erotica a danezului

Fost jucator la Arsenal si Juventus, Nicklas Bendtner a facut marturisiri spectaculoase intr-o carte autobiografica.

Aspectele mai putin vizibile din viata fotbalistilor au fost puse pe tapet de "Lordul" Bendtner, danezul de 32 de ani care nu s-a retras inca definitiv din activitate, activand la o echipa de liga a patra in tara sa natala.

O figura controversata pe tot parcursul carierei, in special in ceea ce priveste comportamentul extra-sportiv, Bendtner si-a confirmat statutul de rebel in carte "Both Sides" (Ambele parti), abordand subiecte pe care altii le considera interzise.

Astfel, Bendtner a recunoscut "dependenta" fotbalistilor de prostituate, sustinand ca e mult mai riscant ca acestia sa aiba aventuri erotice cu femei "agatate" din oras. In acest fel, prin intermediul damelor de companie platite, se elimina in mare parte riscul ca fotbalistii respectivi sa fie apoi santajati cu expunerea unor imagini sau fotografii in spatiul public.

Bendtner a recunoscut ca el insusi a fost victima unui santaj, dar putin diferit. "Una dintre fetele cu care am fost a venit la mine si mi-a spus ca e gravida. Ca sa renunte la sarcina, mi-a cerut sa-i platesc o operatie de marire a sanilor", a relatat Nicklas.

De asemenea, Bendtner si-a amintit de un episod in care el si un coleg de echipa au folosit piscina hotelului unde erau cazati ca loc de "nebunii". "Am coborat pe seara la bar si am intalnit doua fete localnice. Ne-am dus la piscina, unde era un tobogan. Am decis sa facem un concurs intre noi. Pe rand, fiecare cuplu il admira pe celalalt facand sex in preajma toboganului. La antrenamentul de a doua zi, colegul meu mi-a aratat ranile pe care le avea la genunchi, isi rupsese pielea", a scris Bendtner in cartea sa.