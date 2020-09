Localitatea din Romania unde alegatorii trebuie sa decida intre doi candidati cu acelasi nume si acelasi prenume! Cum vor fi diferentiati pe buletinele de vot

Alegerile din Romania sunt la 11 zile distanta!

Finalizarea listelor de candidati da drumul dezbaterilor. Nu in toate localitatile lupta se duce in promisiuni electorale!

In comuna Botosana din judetul Suceava, ambii candidati la primarie au acelasi nume si acelasi prenume. Grija maxima a celor doi este sa se asigure ca alegatorii stiu pe care dintre ei il voteaza! :))

Primarul PNL Ioan Ghiata il are drept contracandidat pe PSD-istul Ioan Ghiata.

"Suntem vecini, dar nu suntem rude. Avem inclusiv acelasi nume al tatalui, totul e tras la indigo. Cred ca a fost o ambitie de-a PSD-ului, e un tertip mai vechi... Alegatorii mai in varsta pot sa confunde candidatii. Eu nu vreau sa acuz sau sa atac, e treaba lor ce fac si cum fac, eu ma raportez la ce am facut ca primar din 2008 incoace si sper ca alegatorii sa tina cont de asta", a spus primarul Ioan Ghiata pentru Monitorul de Suceava.

Cei doi vor fi deosebiti pe buletinele de vot doar prin sigla partidului pe care il reprezinta.

Nu e singura situatie de acest gen din judetul Suceava. La Draguseni, exista in cursa electorala 3 de 'Vasile Cepoi'. Primarul in functie si-a adaugat in buletin inca un prenume, Lica, pentru a reusi sa se diferentieze de ceilalti doi.

