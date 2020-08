Livratorul de la Pizza Hut care si-a deschis o afacere in garajul parintilor a ajuns MILIARDAR in Euro! Oricine putea fi in locul lui! Cu ce se ocupa

A facut avere cu o idee fantastica!

Ben Francis, fondatorul Gymshark, a inceput acum 9 ani businessul care avea sa-l faca miliardar in euro! A folosit banii castigati ca livrator la Pizza Hut pentru a-si pune afacerea pe picioare. In timpul liber, Ben a lucrat la brandul pe care l-a lansat, astazi unul dintre cele mai importante din lumea sportului. Tanarul de 28 de ani a postat recent pe contul sau de Instagram ca valoarea estimata a companiei sale a ajuns la peste 1,2 miliarde de euro!

"Nu credeam ca voi posta vreodata asa ceva! Acum, trebuie sa ducem lucrurile la urmatorul nivel. Visul meu este ca acest brand sa devina unul dintre cele mai importante din lume", a scris Ben in mesajul prin care isi anunta fanii de succesul companiei pe care o detine. Recent, Francis a vandut 21% din actiuni catre compania americana General Atlantic tocmai pentru a-si extinde firma si mai mult.

Gymshark are 499 de angajati in toata lumea, de la Statele Unite la Hong Kong. Compania se ocupa in principal cu echipamentele pentru fitness, atat pentru profesionisti, cat si doar pentru cei care merg pentru intretinere la sala.