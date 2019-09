Legenda traficului de droguri, eliberat dupa 30 de ani in puscarie! Pe cine a sponsorizat de dupa gratii

Un nume mare din istoria traficului de droguri iese din puscarie.

Michael Harris, poreclit Harry O, iese din puscarie dupa 30 de ani. Acesta a fost inchis in 1988, pentru tentativa de omor, trafic de droguri, camatarie si spalare de bani.

Acesta a fost unul dintre cei mai mari traficanti din SUA inainte sa fie bagat dupa gratii. Pe langa faptele negative pe care le-a facut, Harris a investit in doua nume mari ce au ajuns sa faca istorie.

Harris a investit 2 milioane de dolari in casa de discuri care l-a sustinut pe 2Pac in cariera, pana in ziua in care a fost ucis. Pe langa raper, Harris a investit si in Denzel Washington, pe cand acesta avea doar 2-3 filme facute si nu era un actor cunoscut.

Alte nume cunoscute care au fost ajutate de Harris, chiar din spatele gratiilor, au fost Snoop Dogg sau Doctor Dre.