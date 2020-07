La 'cutit' de la 16 ani! Modelul Playboy care a suferit 50 de operatii estetice in ultimii 10 ani: "Nu exista limite cat timp rezultatul e bun!" Cat a cheltuit

Iasmin Santos (27 de ani) este un model Playboy din Brazilia si a suferit peste 50 de interventii chirurgicale pana in prezent

Tanara a dezvaluit ca prima operatie estetica a facut-o la varsta de doar 16 ani, iar de atunci si pana la 27 de ani, cat are in prezent, aproape ca le-a pierdut numarul.

Iasmin recunoaste ca a avut peste 50 de proceduri de chirurgie plastica, insa spune ca nu regreta niciuna dintre acestea.

Prima ei operatie estetica a fost cea de marire a sanilor, operatie pe care a repetat-o de trei ori in ultimii 10 ani.

In total, ea spune ca a cheltuit peste 100.000 de mii de euro pentru aspectul pe care il are in prezent.

"Mi-am schimbat deja sanii de trei ori. Daca ceva din mine ma deranjeaza si pot sa il schimb, il schimb. Nu vad nicio problema cu asta. Unii au spus ca sunt de nerecunoscut dupa operatii, dar nu cred. Sunt foarte fericita si multumita. Vreau sa am sani mai mari si vreau sa imi mai ridic sprancenele. Nu-mi pasa ce cred altii.

Nu exista limite atat timp cat rezultatul este bine facut. Am vazut o multime de oameni judecand din cauza diferitelor interventii. Trebuie sa ne obisnuim cu criticile", a spus Iasmin, potrivit Daily Star.