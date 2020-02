Ce efect pozitiv are epidemia de coronavirus.

Epidemia de coronavirus a reudus emisiile de dioxid de carbon cu 100 de milioane de tone in ultimele doua saptamani, in perioada 3-16 februarie, potrivit unui situdiu realizat de o firma specializata din Marea Briatanie. Conform weather.com, epdiedmia de coronavirus are si un efect pozitiv neasteaptat. Emisiile de gaze au scazut substantial in ultimele doua saptamani. Emisiile de nitrogen, de asemenea au scazut cu 36% in ultimele doua saptamani.

Pana in acest moment coronavirusul a ucis 2700 de oameni de pe intreg globul si alte 80.000 de persoane au fost infectate.