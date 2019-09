"La asemenea viteza, masina devine o ARMA!" Ce viteza avea Mario Iorgulescu in momentul accidentului in care a murit o persoana

Fiul lui Gino Iogulescu, se afla in coma indusa in urma accidentului de azi dimineata.

Mario Iorgulescu a pierdut controlul masinii pe soseaua Chitilei la 3 dimineata, a patruns pe contrasens si s-a izbit de alta masinii. Soferul acelei masini a decedat, in timp ce Mario Iorgulescu a ajuns la spital in coma indusa. Potrivit Cancan, bolidul condus de Mario Iorgulescu circula cu 240 KM/H in momentul impactului.



Titi Aur, fost pilot de raliuri si specialist auto, spune ca o masina devine o arma la astfel de viteze.



Titi Aur: Masina te poate proteja pana la 60 KM/H!

"Acest accident demonstreaza inca o data ca masina devine o arma daca nu e condusa, exploatata corect. In acea zona e vorba de 50 la ora viteza si cu siguranta, in acest caz impactul a fost la viteza mult mai mare. Nu stiu care masina a avut viteza mai mare, daca masina condusa de Mario Iorgulescu a intrat pe contrasens se demonstreaza ca era vinovatul. Nu stiu cu ce viteza mergea sau ce viteza avea cealalta masina, dar un astfel de impact nu poate fi daca ambele aveau 50 la ora si ar mai si franat. Ar fi fost un impact dar cu consecinte mult mai mici.

Daca masinile ar fi avut viteza regulamentara, cel putin masina condusa de Mario, te protejeaza, poti sa ai niste leziuni, dar scapi cu viata daca impactul ar fi fost pana in 50 de kilometri la ora. Pana in 60, o masina te poate proteja.

Din pacate, teribilismul, aventura, dar mai ales ca cei de la volan nu constientizeaza la ce pericol se expun, indiferent de motive: ca vrea sa-si testeze masina, ca o fi fost sub influenta unor substante sau nu, indiferent care dintre cei 2 conducatori, efectele sunt dezastruoase. Singurul lucru care ne poate salva in astfel de situatii e sa facem in asa fel incat majoritatea, daca nu toti conducatorii, sa constientizeze la ce pericol se expun cand se urca la volan. Masina ucide, e o arma daca nu e condusa corect. In acea zona sta politia tocmai pentru a preveni, e o sosea larga, iti da senzatia ca esti in siguranta. A fost nesansa, pentru ca daca l-ar fi oprit politia, ar fi fost consecinte mici. Banuiesc ca mergea cu viteza foarte mare.

Masinile noi, scumpe, puternice sunt interesante si te protejeaza cat timp le conduci in limitele legale. Pericolul pe care il prezinta astfel de masini, cel de la volan, odata urcat la volanul unei masini foarte performante, ai senzatia ca ai totul sub control si la viteze ridicate masina te salveaza din foarte multe situatii. Au sisteme de control care te ajuta. Mai mult, fiind foarte silentioasa si, in acelasi timp foarte performanta, nu-ti da senzatia de viteza si atunci, spus asa, in jargon, „iei teapa”. Adica cel de la volan crede ca viteza este mica, nu se mai uita pe vitezometru si la viteze de 130-140 de kilometri pe ora ai senzatia ca stai pe loc. Sau exagerez, ai senzatia ca nu mergi atat de tare. Mai mult, masina franand foarte bine, accelerand foarte bine si avand acea tinuta de drum impecabila, perfecta, orice masina nu numai acest model de masina, masinile performante, scumpe, il fac pe cel de la volan sa aiba incredere foarte mare, dar totul se petrece la viteza foarte mare.

Altfel spus, daca mergi cu un Aro, de pe timpuri, sau cu un Oltcit sau cu o Dacie de-aia, modelul vechi, de care avea tata, de pe timpuri, la 50, la 60, 70 la ora ai senzatia ca ai viteza mare. Nu ai cum sa ajungi la viteze mari. Cand te urci intr-o masina performanta si esti si mai tanar si mai nebunatic si mai dornic de aventura, dar se intampla, sa zic, si pentru persoane mai in varsta, atunci senzatia e ca ai totul sub control. Daca nu intelegi ce fac sistemele, nu treci prin programe de pregatire, atunci te expui la pericolul de a trece peste o limita peste care fizia isi spune cuvantul. Impulsul e cel care da efectul. Ai masa mare sau viteza mare, se inmulteste masa cu viteza. Indif care e masa masinii, cand ai viteza, ai impuls, inertie mare, ceea ce inseamna efecte dupa cum se vede”, a spus Titi Aur la Digi.



Fiul lui Gino Iorgulescu a fost transportat la Spitalul Elias, din Capitala, iar medicii au declarat ca este in stare grava, dar cu evolutie stabila postoperatorie.

Mario Iorgulesu a fost operat, la scurt timp dupa accident. In prezent, are contuzii e intubat si ventilat mecanic, fiind in coma.

In jurul orei 3:00, un sofer in varsta de 24 ani, care se deplasa pe sos. Chitilei dinspre DNCB catre Pod Constanta, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autovehicul condus din sens opus de un tanar in varsta de 24 ani.

In urma impactului, ambele autovehicule au fost proiectate in afara partii carosabile, iar primul dintre ele a luat foc la compartimentul motor.