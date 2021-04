La asa ceva nu s-ar fi asteptat nimeni! Reactia incredibila a patronului unui restaurant care a fost jefuit! Ce i-a propus hotului 

Patronul unui restaurant a avut o reactie neasteptata in momentul in care a fost jefuit.

Intamplarea s-a petrecut in SUA, in cursul zilei de sambata cand Carl Wallace a fost trezit in toiul noptii pentru a descoperi ca un hot a intrat in restaurantul sau si a devastat totul, anunta Mirror.

Pe filmarile de la local se vede cum un barbat imbracat cu un hanorac foloseste o caramida pentru a sparge geamul restaurantului, patrunde inauntru si incearca sa sparga casa de marcat pentru a lua bani. Socul sau a fost sa descopere ca nu avea ce sa fure, iar apoi a inceput sa devasteze localul.

Patronul a venit ulterior cu o propunere care a uimit pe toata lumea, pe care a postat-o pe Facebook.

"In 45 de secunde, a iesit pe usa din fata, nu a luat niciun ban. Frustrare si dezastru, atat a re usit sa faca, ne-am trezit in toiul noptii, a trebuit sa alergam la restaurant, sa curatam totul pentru a putea deschide la ora 11.

Am relizat ca baiatul asta nu face o treaba prea buna ca hot, trebuie sa fie alte meserii pe care sa le poata face", a spus Wallace.

Pe Facebook a distribuit filmarea in care si-a lasat numarul de telefon, cerandu-i hotului sa se intoarca la restaurant si sa isi depuna un CV pentru angajare.

"Ar fi o poveste grozava, iei pe cineva care se afla pe un drum gresit si le intinzi o mana de ajutor. Poate acest barbat nu a primit niciodata aceasta oportunitate. Poate a fost mereu dezamagit", a adaugat barbatul.

"I felt bad for him:" US diner owner, Carl Wallace, has offered a would-be burglar a job. Watch more of today's videos: https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/yBAe4csLko — Sky News (@SkyNews) April 6, 2021