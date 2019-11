La 39 de ani a decis sa renunte la droguri! Transformarea fantastica a cestui barbat in 6 luni! Cum arata acum

A decis sa faca o schimbare radicala in viata lui si sa renunte la dependenta care-i punea viata in pericol.

Matt Elegold, un englez de 39 de ani din Londra, a suferit o transformare senzationala in doar 6 luni. Matt a inlocuit dependenta de droguri cu pasiunea pentru exercitiile fizice. A ajuns de nerecunoscut in timp record.

Dupa ce a reusit sa renunte la droguri, britanicul si-a impus un regim de viata sanatos prin care a slabit 28 de kilograme in numai 6 luni.

"Ma indoiam de mine, imi puneam multe intrebari si nu aveam deloc incredere in ceea ce pot sa fac. Acum, mi-am recapatat increderea de sine. Ma duceam la somn si imi doream sa nu ma mai trezesc a doua zi. Acum, viata mea e cu totul alta", s-a confesat Elegold.

"Inca de cand aveam 20 de ani imi petreceam mult timp in baruri si cluburi, stateam zile intregi beat, apoi ma drogam din ce in ce mai des. Apoi a inceput sa nu mai fie doar un lucru pe care-l faceam in weekenduri. Ma dorgam singur, acasa. Stateam din ce in ce mai mult timp singur. Am devenit obsedat de droguri", spune Elegold.

