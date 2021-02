La 18 ani avea lumea la picioare si milioane de fani, dar a decis sa spuna "stop". Ultimul mesaj al tinerei e infiorator

Drama adolescentei Dazhariaa Quint Noyes, care s-a sinucis in floarea varstei, a impresionat lumea virtuala si nu numai.

Tanara americanca era deja vedeta pe TikTok, cu mai mult de un milion de adepti, in timp ce pe Instagram imaginile sale erau admirate de aproape 200.000 de fani. Cu toate acestea, Dazhariaa a recurs la gestul extrem de a-si lua viata, fara ca motivul sa iasa deocamdata la iveala.

Cu adevarat impresionant a fost insa mesajul transmis de fata cu trei zile inainte de a se sinucide. "Ultima postare" (Last post) a scris ea la sectiunea "Story" de pe Instagram, filmandu-se in timp ce dansa pe ritmurile unei melodii.

Nimeni nu si-a imaginat insa ca intr-adevar avea sa fie ultima sa postare, Dazhariaa lasand astfel de inteles ca si-a planificat din timp gestul. "Ok, stiu ca sunt enervanta pentru toti", a mai mentionat ea, semn ca era deranjata de felul in care era privita in exterior.

"Mi-as fi dorit sa fi vorbit cu mine despre stresul sau si despre gandurile care o macinau. Trebuie sa te las acum sa zbori cu ingerii. Tati te iubeste", a fost mesajul emotionant transmis de tatal tinerei care s-a sinucis la 18 ani.

