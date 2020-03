Kit-ul de diagnosticare RAPIDA pentru Covid-19! Iti spune in DOAR 10 MINUTE daca esti infectat: 300.000 de teste vor fi exportate saptamanal

Coreea de sud a terminat dezvoltarea kit-ului de diagnosticare pentru Covid-19 in doar 10 minute, anunta jurnalistul german Florian Witulski.

Potrivit acestuia coreenii urmeaza sa exporte 300.000 de testuri pe saptamana, fiind o mare problema in majoritatea tarilor cu lipsa unor astfel de teste. Mai mult, actualele teste la care sunt supusi cei cu simptome ofera un diagnostic mult mai ingreunat.

Korea finished developing the 10 minute Covid-19 diagnostic kit and is now ramping up production. They plan to export 300.000 test-kits per week - pic.twitter.com/DpJCph9RT7