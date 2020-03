Jurnalul infectiei cu Covid-19! O pacienta de 22 de ani relateaza chinul prin care a trecut in fiecare zi

O pacienta a descris fiecare zi pe care a trait-o de la infectia cu noul coronavirus.

Bjonda Hailiti (22 de ani) traieste in California si a realizat un jurnal zilnic cu tot ce a simtit de la infectia cu Covid-19.

Tanara spune ca a inceput sa noteze tot din prima zi in care a simtit simptomele. Jurnalul a fost prezentat de englezii de la Daily Star:

Ziua 1: "A inceput cu o tuse usoara si o durere sensibila in gat. Eram foarte obosita in acea noapte."

Ziua 2: "Am simtit multa presiune la nivelul capului si am fost nevoita sa tusesc pentru a evita disconfortul. In noaptea aceea am experimentat frisoanele si am avut si febra. Un alt simptom care mi-a iesit in evidenta a fost durerea pe care am simtit-o la nivelul ochilor. Era incomod sa ii misc. Am dormit toata ziua."

Ziua 3: "Nivelul de energia mi-a scazut foarte mult. Am continuat sa dorm si am avut febra. In acest moment, simptomele mele au fost: tuse uscata, migrena, febra, frisoane si stari de greata. Am decis sa merg la merg la medic, iar testul pentru grupa a iesit negativ. Medicul mi-a prescris antibiotice si 800 mg de ibuprofen. M-am asigurat sa raman foarte hidratata si am luat si vitamine. In noaptea aceea am continuat sa am febra."

Ziua 4: "Intr-un final, fara febra. Dar am inceput sa am probleme de respiratie. Era inconfortabil, simteam ca as avea caramizi pe piept. Am incercat sa imi pun diagnosticul singura citind onilne si in acel moment am vrut sa fac testul pentru corona. A fost foarte dificil sa pot obtine acel test, asa ca am continuat sa raman in carntina si sa beau multe lichide."

Ziua 5: "Simpdome: durere in gat, tuse, dificultati de respiratie. Am fost la acelasi doctor si am fost foarte incantata ca voi fi testata. Am solicitat si radiografii toracice, dar totul a iesit normal. Am fost sfatuita sa continui carantina si voi primi rezultatele testului pentru corona in 5-6 zile."

Ziua 6: "Odata cu utilizarea continua a antibioticelor si a ibuprofenului, simptomele mele au fost: dureri in gat, tuse, dificultati de respiratie. Nivelul de energie a inceput sa creasca."

Ziua 7: "Simptome: durere in gat usoara, tuse usoara, dificultati de respiratie. Nivelul de energie continua sa creasca."

Ziua 8: "Simptome: tuse usoara. Incep sa ma simt din nou bine. Energie!"

Ziua 9: "Tusea era din ce in ce mai redusa, iar nivelul de energie revenea la normal."

Ziua 10: "Simptopme: tuse usoara, mucus, niveluri normale de energie. Rezultatele au sosit: pozitiv! Am continuat sa ma autoizolez si sa am grija de mine. Astazi ma simt minunat si sanatoasa. Va trebui sa ma testez din nou pentru a vedea daca m-am vindecat. Asta daca voi putea gasi un medic dornic sa o faca, pana acum nu am avut niciun noroc."

Ziua 11: "Toata lumea se intreaba cum am luat Covid-19. Nu stiu! Dar am iesit miercuri, joi, vineri, sambata, iar tusea mea a inceput duminica. Cred ca am fost expusa la bar sau club in zilele acelea. De aici importanta distantarii sociale!"

Ziua 12: "Vreau sa raspund celei mai frecvente intrebari. Nu fumez si nu vapez. Nu am alte probleme de sanatate. Fara astm. Am amigdalele eliminate. Nu mi s-a prescris niciun medicament dupa testarea pozitiva pentru Covid-19.

Astazi ma simt bine, nivelul de energie este normal. Am un pic de presiune a sinusului si dureri de cap, dar continui sa ma hidratez cat mai mult si, in general, sunt in stare buna de sanatate!"