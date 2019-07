JURNAL DE VACANTA: Ronaldo exerseaza sprinturile, Ribery si-a luat DOUA limuzine, Ramos e in luna de miere de LUX. FOTO

Vacanta e aproape de final, cluburile europene incep sa-si reia pregatirile de vara!

Marii jucatori inca sunt in vacanta si se bucura alaturi de persoanele apropiate in diferite locuri ale lumii. Inainte sa revina la antrenamentele lui Juventus, Cristiano Ronaldo s-a plimbat cu bolizii sai prin Lisabona, apoi a invatat sa sprinteze de la detinatorul recordului pe 100 de metri in Europa, Francis Obikwelu.

Sergio Ramos s-a insurat luna trecuta cu Pilar Rubio, iar cei doi se afla intr-o interminabila luna de miere inca de atunci. Mauro Icardi a dus-o pe Wanda in paradis. Cei doi au ajuns in Tahiti, dupa ce au trecut prin Singapore sau China.

Mbappe e asteptat la Real Madrid, insa pana atunci isi petrece timpul in SUA. Si Pogba a mers in America si se antreneaza singur pe stadionul lui New York Red Bulls.

Ribery si-a scos si el limuzinele la inaintare in vacanta de vara. S-a despartit de Bayern si nu se grabeste sa semneze cu alt club.