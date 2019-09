Jucatoarea care a eliminat-o pe Buzarnescu de la US Open, invitata sa joace in filme pentru adulti: "Am mintea deschisa" FOTO

Andrea Petkovic poate incepe o noua cariera.

Numarul 77 WTA, Andrea Petkovic, a avut o cariera macinata de accidentari, iar anul acesta a concurat destul de putin. Ea a reusit insa sa le elimine pe Mihaela Buzarnescu si Petra Kvitova la US Open si spera intr-o revenire pe final de an. Nascuta in Serbia, Petkovic a atins numarul 9 in clasamentul WTA in cariera ei. La 31 de ani, Andrea nu se gandeste sa renunte, chiar daca a primit o oferta tentanta...

"Ar trebui sa joci in filme pentru adulti daca nu merge cu tenisul", e invitatia primita de Andrea pe Instagram. "Am mintea deschisa", a raspuns numarul 77 WTA.



