Isteria coronavirusului | Brandul de bere "Corona" este afectat de epidemia mondiala! Americanii refuza sa mai cumpere bautura

Cunoscutul brand de bere are probleme.

Din cauza coincidentei de nume, Corona are probleme pe piata. Desi responsabilul pentru vanzari al brandului spune ca incasarile nu sunt afectate, un sondaj publicat in Statele Unite arata ca 38% dintre americani nu ar cumpara berea sub nicio forma, informeaza CNN.

De asemenea, 14% dintre respondenti spun ca nu vor bea Corona in spatiul public, de teama reactiilor altora. Firma care a efectuat sondajul afirma ca este in acest moment se inregistreaza cel mai slab interes pentru celebra bautura din ultimii doi ani.

Pe Google, cautarile pentru "corona beer virus" au explodat la inceputul lunii februarie.

Sursa citata anunta ca actiunile la bursa pentru Constellation Brands (compania mama de care apartine Corona) au scazut cu 8% in ultima saptamana.