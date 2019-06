Isteria Cernobil! Cat a ajuns sa coste o excursie in cel mai contaminat loc de pe pamant! 

Serialul Cernobil a produs o adevarata isterie mondiala.

La 33 de ani de la dezastrul nuclear de la Cenobil, miniseria care prezinta toata povestea a devenit un fenomen mondial. Sute de influenceri de pe internet au organizat excursii, iar anumite femei au fost criticate pentru ca au pozat aproape dezbracate intr-un loc unde au murit mii de oameni.

Acum, o companie a lansat o super oferta pentru excursii organizate la Cernibil, in zona de excludere. Pentru 190 de euro, o companie britanica te duce intr-o excursie in cel mai contaminat loc de pe planeta.

In pret intre zborul catre Kiev, cazare la hotel pentru 2-3 zile si un tur al zonei de excludere de la Cernobil. Asta include punctul de control de la Dytyatky si accesul in zona de 30 km din jurul centralei abandonate.

Ghidul le arata turistilor centrala, unde reactorul 4 a explodat in 1986. Cei curajosi pot ajunge pana la cateva sute de metri de locul exploziei si pot observa cum este construita o cladire peste reactor pentru a tine la distanta radiatiile.

Localitatea Pripyat si satul Kopachi, abandonate dupa explozie sunt si ele incluse in tur, iar acolo se pot observa cum a ramas cladirile din momentul in care oamenii au fugit de teama radiatilor, spitale si sali de cinema fantoma. In zona mai exista statia radar Duga, folosita pentru aparare de URSS in timpul Razboiului Rece.

