IREAL! Mesajul transmis de asasinul lui Escobar la 30 de ani de la asasinarea candidatului la presedintie!

Asasinul poreclit "Popeye" a stat 23 de ani la inchisoare.

Jhoan Jairo Velasquez Vasquez, cunoscut ca si Popeye, este fostul sef al asasinilor lui Pablo Escobar, celebrul traficant de droguri din Columbia din anii 70-80.

Escobar a semanat panica in Columbia in vremea in care era in varful lumii si facea peste 400 de milioane de dolari din droguri in fiecare saptamana! Acesta a asasinat mai multi parlamentari si chiar pe Luis Carlos Galan, cel care urma sa iasa presedinte in 1990.

La 28 de ani de la acel moment, Popeye a facut o amenintare pe fata pe Twitter pentru candidatul de stanga la alegerile prezidentiale din Columbia. "Nu am prea multe de zis, o sa las pistolul sa vorbeasca pentru mine. Iubesc Columbia si sunt un razboinic sfant al acestei tari", a scris Popeye.

Acesta a stat 23 de ani la inchisoare pentru crimele comise cand era in subordinea lui Escobar.

Senatorul Ivan Cepeda Castro a cerut procurorului generala al Columbiei sa ia masuri dupa declaratia acestuia.