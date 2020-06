Ipostazele SUPER HOT in care a fost surprinsa Georgiana Rodriguez! Iubita lui Cristiano Ronaldo si-a uimit din nou fanii

Georgiana Rodriguez este iubita lui Cristiano Ronaldo, fotbalistul cu cinci Baloane de Aur.

De cand Spania a depasit pandemia de coronavirus, postarile pe Instagram au fost tot mai dese. Este si cazul Georgianei Rodriguez, care a postat multe poze cu familia ei, insa nu s-a ferit sa se arate si in ipostaze foarte sexy.

Ea lucreaza ca model, insa simple selfie-uri in care isi arata formele senzuale, strang milioane de like-uri. Cristiano Ronaldo este mandru sa aiba o asemenea bomba sexy alaturi de el.

In ultima sa postare pe Instagram, ea apare intr-o rochie neagra, mulata, si sta asezata pe un scaun in fata unui pian. A urmat o adevarata ploaie de like-uri si a strans peste un milion de aprecieri in cateva ore.