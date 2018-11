"Informatii secrete!" Anunt de ULTIMA ORA despre extradarea Elenei Udrea! Cand poate fi trimisa in Romania

Elena Udrea a fugit in Costa Rica in speranta ca va scapa de executarea pedepsei din Gala Bute.

Udrea e in continuare arestata in Costa Rica, alaturi de Alina Bica, fosta sefa DIICOT.

Cazul fostului ministru din Romania a luat amploare si in Costa Rica, tara ca se confrunta cu 20.000 de cereri de azil politic. Si Udrea a solicitat azilul, insa mai are de asteptat. Pana cand nu se finalizeaza cererea de azil, Udrea nu poate fi extradata in Romania, anunta jurnalistul Gustavo Falla.

"Cazul Elenei Udrea si al Alinei Bica a prins tot mai multa importanta aici, in Costa Rica. Ele au cerut statut de refugiat politic, astfel ca autoritatile nu le pot extrada pana nu se rezolva acea solicitare, iar asta poate dura cateva luni.

Am solicitat Departamentului pentru Migratie sa ne spuna ce s-a intamplat cu cererile celor doua, insa ni s-a raspuns ca sunt informatii secrete. Tribunalul ne spune intre timp ca vor continua acest proces de extradare si ca mai asteapta documente din Romania pentru ca apoi judecatorul sa decida.

In ceea ce le priveste pe ele (n.r. Elena Udrea si Alina Bica), sunt cautate pentru fapte de coruptie, asta inseamna fapte care si aici sunt pedepsite de lege", a declarat Gustavo Fallas potrivit Romania TV.

Elena Udrea a fost condamnata la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul Galei Bute. Ea a fugit in Costa Rica inainte ca verdictul final sa fie dat si a cerut azil politic motivand ca in Romania este persecutata. Pe 3 octombrie, Elena Udrea a fost arestata de autoritatile din Costa Rica, faptele ei de coruptie fiind considerate valabile si acolo.