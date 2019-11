INCREDIBIL! Un politist vindea droguri in uniforma chiar din masina de serviciu! Caz SOCANT la granita Romaniei

Mai multi politisti au fost retinuti.

Vecinii nostri din Republica Moldova se confrunta cu mai multe probleme de trafic de droguri in interiorul politiei.

Mai multi politisti din diferite departamente au fost retinuti in ultima perioada.

Conform celor de la anticoruptie.md, ultimul dintre ei, un angajat al Inspectoratului de Politie din sectorul Ciocana din Chisinau, vindea droguri in timpul orelor de munca. Politistul facea tranzactiile chiar din masina de serviciu, fiind imbracat in uniforma. Acesta a fost retinut pentru 72 de ore. Informatia a fost confirmata de catre purtatorul de cuvant al Procuraturii Generale (PG), Emil Gaitur.

Potrivit sursei citate, alte doua cazuri similare au avut loc in ultima perioada in Moldova. Doi politisti din cadrul Inspectoratului National de Patrulare au fost retinuti. Cei doi agenti de circulatie au fost sub urmarire timp de aproape un an, de catre ofiterii Serviciului Protectie Interna si Anticoruptie a Ministerului de Interne.

Pe 12 noiembrie, un angajat al Politiei de Frontiera din Moldova a fost retinut impreuna cu alti trei presupusi complici, banuiti de comercializarea marijuanei. Acestia au fost prinsi in flagrant, in timp ce vindeau droguri in valoare de 4200 de lei.