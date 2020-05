ULUITOR | Transformarea unui asistent medical dupa ce a stat 2 luni in spital din cauza coronavirusului! Nimeni nu l-a mai recunoscut cand l-a vazut

Un barbat a suferit o transformare incredibila dupa ce a fost infectat cu COVID-19.

Mike Schultz, un asistent medical din Statele Unite, a fost internat timp de sase saptamani dupa ce s-a infectat cu coronavirus. Dupa doua luni petrecute in spital, barbatul ajunsese de la 86 de kilograme la 63 de kilograme, potrivit CNN. Barbatul a distribuit o fotografie din momentul in care a intra in spital si dupa ce a scapat de virus.

"Am vrut sa arat ca oricine poate contacta virusul. Nu conteaza daca esti tanar sau batran, daca ai probleme preexistente sau nu. Te poate afecta si pe tine. Ma simteam atat de slabit. Asta a fost una dintre cele mai frustrante probleme cu care m-am confruntat. Nu putea sa scriu fiindca mainile imi tremurau ingrozitor.

Stiam ca virusul este printre noi, dar nu existau restrictii. Ne-am gandit ca pur si simplu trebuie sa ne spalam pe mai bine pe maini si sa nu ne atingem fetele. Nu am crezut ca e ceva serios decat dupa ce situatia a devenit critica. Am crezut ca virusul nu ma poate afecta fiindca sunt tanar. Foarte multe persoane gandesc asa", a declarat Mike Schultz pentru Buzzfeed News.

Tweet coronavirus SUA Citeste si: