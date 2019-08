INCREDIBIL! Omul care a furat o avere de la Posta, descoperit de politisti intr-un final! Ce a facut cu banii

Vezi cati bani au reusit sa fure.

Unul dintre cele mai cunoscute jafuri din istoria Marii Britanii a avut loc in 1963 - The Great Train Robbery a avut in prim-plan o banda cu 15 talhari care au plecat cu 2.6 milioane de lire sterline, bani ai Postei! Daca o mare parte din cei care au comis jaful au fost condamnati si la 30 de ani de inchisoare, unul dintre acestia a scapat. El a fost identificat la 56 de ani distanta!

Danny Pembroke, fost soldat, a fugit in America dupa jaf si a murit in 2015 la varsta de 79 de ani. Pembroke nu a fost prins si nu a recunosc jaful vreodata, insa fiul sau, Danny, a vorbit despre implicarea lui intr-un documentar pentru Channel 4. Pembroke a fost interogat de politie cand era in viata, insa a fost eliberat din lipsa de probe!

Pembroke a putut sa traiasca o viata confortabila datorita celor 150.000 de lire care au reprezentat partea lui din jaf. El s-a intors la cativa ani in Anglia unde a lucrat ca taximetrist. "Am avut o viata confortabila, dar nu extravaganta. A fost placut, peste medie" a spus fiul lui Pembroke.

Singurul membru din banda care a comis jaful ce se afla in continuare in viata este Bobby Welch. Jaful de 2.6 milioane de lire sterline (echivalentul a 50 de milioane de lire in prezent) a avut 15 persoane implicate. 12 dintre acestea au fost prinse imediat. Dintre cei 3 care au scapat de politie, Danny Pembroke era cel care nu a putut fi identificat pana acum.