INCREDIBIL! Cum arata un restaurant McDonald's in Arabia Saudita! Pe unde intra femeile

Decizie istorica la Riad!

Guvernul a anuntat ca femeile si barbatii vor putea cumpara de la case comune in restaurante, ca parte a procesului de modernizare a societatii saudite.

Pana acum, nici macar in fast food-uri femeile si barbatii nu aveau parte de conditii egale. Femeile aveau intrare separata, iar casele de marcat erau despartite fata de cele ale barbatilor de un perete!

Tot in 2019 a fost ridicata obligativitatea ca femeile saudite sa aiba 'permisiunea' unui barbat de a calatatori in strainatate, dupa ce in 2018 femeile au fost acceptate in premiera la cursurile pentru obtinerea permiselor de conducere.

In prima faza, guvernul saudit a decis sa permita restaurantelor sa decida singure daca pastreaza sau nu segregarea in interiorul cladirilor unde-si desfasoara activitatea.

Inclusiv la restaurantele McDonald's existau pana ieri cai de acces separate pentru femei si barbati, precum si case de marcat "unisex". In zonele family, existau separeuri cu perdele pentru a limita contactul vizual intre barbatii si femeile care nu se cunosc.

Vezi in clipul de mai jos cum arata un restaurant McDonald's in Arabia Saudita: