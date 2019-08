Incredibil! Chinezii au ajuns sa vanda pisici clonate. Cat costa un exemplar

Chinezii vand animale clonate.

O companie din China, denumita Sinogene, va incepe vanzarea de pisici clonate. Asiaticii au reusit sa reproduca prima pisica clonata, iar aceasta este in stare perfecta de sanatate. Nascuta in iulie si numita "Usturoi", pisica creste in mod normal, la fel ca una "naturala".

Pe viitor, compania spune ca vrea sa cloneze cai si porumbei.

Pretul unei pisici clonate va fi de 35.000 de dolari. Compania se bazeaza pe faptul ca in China sunt aproximativ 90 de milioane de familii care au caini sau pisici in gospodarie.

Piata animalelor in China depaseste 10 miliarde de dolari in fiecare an.