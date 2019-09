INCREDIBIL! Ce s-a intamplat cu hotii care au spart casa unui celebru sef al Mafiei!

Intamplarea a avut loc acum 41 de ani.

Tony Accardo este unul dintre cele mai mari nume din istoria Mafiei. Acesta a condus orasul Chicago cu o mana de fier, preluang sefia de la celebrul Al Capone. De altfel, Accardo a fost unul dintre protejatii lui Capone.

In 1978, o echipa de hoti au avut proasta inspiratie sa ii sparga casa lui Accardo, cand acesta a fost plecat din oras. Acestia au furat mai multe diamante, aur si bani, Accardo dand o lovitura chiar inainte de a pleca in vacanta, avand astfel casa plina cu bunuri de valoare.

Ca urmare a jafului, nu mai putin de 10 oameni au fost ucisi. Pe langa cei implicati in jaf, Accardo i-a omorat si pe cei care i-au omorat pe acestia, nelasand nicio legatura intre crime si el.

In mai putin de 6 luni, toti cei implicati in jaf au fost gasiti impuscati, injunghiati sau strangulati in masinile lor, niste crime executate in clasicul stil mafiot de peste ocean.