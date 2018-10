INCREDIBIL! Ce a putut sa faca avocatul lui El Chapo ca sa-l scape de inchisoare! FBI-ul a intrat imediat pe fir

In asteptarea procesului lui El Chapo, avocatul traficantului e dispus sa faca orice ca sa prelungeasca judecata.

FBI a lansat un avertisment fara precedet catre avocatul lui El Chapo deoarece acesta publica acte cu numele martorilor din proces, gest ce poate duce la asasinarea lor.



Eduardo Balarezo, avocatul lui El Chapo, este avertizat de agentii FBI, care se tem ca martorii vor fi ucisi de catre cartelul Sinaloa inainte ca ei sa apuce sa depuna marturie.

"Fie nu intelege ce inseamna gesturile sale, fie face dinadins asa ca sa-i intimideze", spune procurorul Richard Donoghue, potrivit New York Post.

Acesta a mai dezvaluit ca avocatul lui El Chapo a semnat in trecut intelegeri cu procurorii americani prin care isi asuma faptul ca martorii din proces nu vor fi rapiti sau omorati.

In schimb, Balarezo a scurs informatii despre martori in media in speranta ca identitatea lor va fi recunoscuta de cartelul Sinaloa. El spune ca e vorba doar de un SMS trimis catre unul din avocatii martorilor. "Acel mesaj e o tachinare intre mine si avocatul unui martor. Era un gest inocent. Nu am dezvaluit nimic in acel mesaj, avocatul stia oricum tot ce se discuta acolo", s-a aparat avocatul lui El Chapo.

El Chapo, liderul cartelului Sinaloa din Mexic, a fost extradat in SUA, unde este judecat pentru trafic de droguri si alte crime. Procesul mexicanului e programat sa inceapa in luna noiembrie, la New York.