INCREDIBIL! Cartelul lui Escobar a vrut sa-l asasineze pe legendarul portar din Paraguay: "Acesti doi barbati vor sa-l ucida pe grasul de Chilavert!" De la ce a pornit totul

Asprilla, fost jucator in nationala Columbiei, a povestit un episod socant in care au fost implicati si oamenii lui Pablo Escobar.

Faustino Asprilla a povestit cum traficantii de droguri au vrut sa-l ucida pe portatul paraguayan Jose Luis Chilavert, in 1997. Totul a pornit de la un conflict intre Asprilla si Chilavert care a avut loc pe terenul de fotbal.

La meciul dintre Columbia si Paraguay din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 1998, Asprilla l-a lovit cu palma pe Chilavert dupa ce portarul paraguayan il scuipase. In minutul 85 al meciului, cand ambii jucatori erau pe banca, Chilavert a venit la banca celor din Columbia si l-a lovit la randul sau pe Asprilla.

Dupa meci, Asprilla a fost chemat la un hotel unde unul dintre "locotenentii" lui Pablo Escobar i-a spus ca are pregatiti doi asasini pentru Chilavert.

"La final am primit un telefon si cineva mi-a spus 'Sunt Julio Fierro. Poti sa vii la hotelul meu?'. Am ajuns acolo si erau 10 barbati, beti si acompaniati de femei paraguayene. M-am dus acolo cu Aristizabal (n.r Víctor Aristizabal, fost atacant columbian) si ne-au zis: 'Avem nevoie de permisiunea ta pentru ca acesti doi barbati vor sa-l ucida pe grasul de Chilavert'. Am zis" 'Ati innebunit? Asta va distruge fotbalul din Columbia. Nu puteti face asta! Ce s-a intamplat pe teren ramane acolo. S-a terminat acolo", a declarat Asprilla.

Julio Fierro, pe numele sau real Julio Cesar Correa, a fost unul dintre "locotenentii" lui Pablo Escobar. Potrivit autoritatilor americane, acesta ar fi condus afacerile in perioada in care Escobar se afla dupa gratii. Fierro a fost ucis in 2001 de trupe paramilitare.