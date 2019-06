INCREDIBIL! Barbatul care seamana leit cu Messi, ARESTAT pentru ca a pacalit 23 de femei sa faca sex cu el! FOTO

Iranianul Reza Parastesh a devenit faimos peste noapte, iar acum are probleme cu legea.

Reza Parastesh a devenit faimos in toata lumea in urma cu doi ani, dupa ce a postat o poza in tricoul Barcelonei. Imaginea s-a viralizat rapid, iar omul a devenit cunoscut peste tot ca "sosia lui Messi". El a ajuns chiar si pe Camp Nou si l-a urmarit pe idolul sau din tribune.

Acum iranianul a ajuns in arest, dupa ce 23 de femei l-au acuzat ca este adevaraul Leo Messi ca sa faca sex cu ele, scrie Marca.

Barbatul sustinea ca a fost coplesti de faima capatata, cu sute de mii de oameni care il urmaresc pe retelele de socializare. "Primesc sute de mesaje, e incredibil ce s-a intamplat imediat dupa ce am pozat in tricoul Barcelonei", a spus iranianul.



