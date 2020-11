Incredibil! Barbatul care s-a dus la nunta cu cele 6 iubite ale sale, toate insarcinate! A facut SPECTACOL si i-a suparat pe miri

Un barbat din Nigeria s-a afisat public cu 6 femei insarcinate, sustinand ca el este tatal copiilor.

O imagine rara, daca nu chiar unica, circula in spatiul virtual, protagonist fiind un anume Mike Eze-Nwalie Nwogu, sau Pretty Mike, asa cum e cunoscut printre apropiati pentru caracterul sau nonconformist.

Proprietar al unui club de noapte din Nigeria, africanul a devenit vedeta la o nunta la care a fost invitat. Ei bine, desi pare greu de crezut, Mike s-a prezentat nu cu una, ci cu 6 partenere care, mai mult decat atat, erau toate insarcinate. El a postat pozele pe Instagram, precizand ca toti acei bebelusi aflati in pantecele mamelor lor ii apartin. "Nu e nici un truc, pur si simplu ne traim viata", a precizat nigerianul.

Imbracat in roz si inconjurat de cele 6 viitoare mamici, toate in tinute mulate argintii, Pretty Mike a fost in centrul atentiei la nunta respectiva, lucru care i-a deranjat pe miri, doi actori cunoscuti in tara africana.

Aceasta nu este prima apariție spectaculoasă si controversata a lui Mike. Acum trei ani, el a apărut, tot la o nuntă, cu două femei pe care le conducea ca pe niște câini în lesă.