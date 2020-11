Incredibil! Au pacalit un doctor sa cumpere 'lampa lui Aladin' pentru 41 600 de dolari! Ce a facut barbatul cand a realizat 

Doi barbati au fost arestati in India pentru inselaciune dupa ce au pacalit un medic sa cumpere o 'lampa a lui Aladin'.

Doctorul Laik Khan a fost pacalit de doi escroci si a dat 41 600 de dolari pentru ceea ce el credea a fi 'lampa lui Aladin'. Cei doi l-au convins pe doctor ca lampa exista si are in interior un duh care indeplineste dorinte, exact ca in basm.

In timpul negocierilor, cei doi i-ar fi aratat doctorului duhul din lampa, iar acesta a realizat ulterior ca era unul dintre cei doi escroci, deghizat, anunta BBC.

Cei doi au bagat spaima in medic, spunandu-i ca daca va folosi lampa in urmatorii doi ani, un membru al familiei sale va pati ceva rau.

"Fiul meu s-a imbolnavit si a fost internat in spital. Starea lui s-a agravat. Cei doi mi-au spus ca l-au blestemat si daca nu le dau 5 milioane de rupii, folosesc magia neagra si asupra celorlalti membri ai familiei", a declarat doctorul.

Cei doi au fost arestati de politie si sunt investigati pentru escrocherie.