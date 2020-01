INCREDIBIL! Aceasta femeie era depenendenta de retelele sociale si era obsedata sa primeasca o multime de like-uri! Ce s-a intamplat in ziua in care si-a dat seama ca nu este suficient de frumoasa pentru asta

Aceasta tanara era dependenta de retelele de socializare.

Chloe Davison (19 ani), o tanara in varsta de 19 ani, era foarte dependenta de retelele de socializare, insa nu considera ca este atat de frumoasa incat sa primeasca cate aprecieri si-ar fi dorit la poze. Ea a transformat aceasta dependenta de liekuri intr-un stil de viata, iar in momentul in care si-a dat seama ca nu va primii atatea aprecieri cate ar fi vrut, a decis sa isi puna capat zilelor, fiind gasita decedata de parinitii ei.

Sora ei, Jade (20 de ani) este devastata de acest lucru si a povestit pentru The Sun cum isi ruga membrii familiei sa ii aprecieze pozele, iar pana posta o singura poza dura ore intregi pentru ca nu stia pe care sa o aleaga.

"Sunt absolut devastata. Nici macar nu am cuvinte pentru a descrie durerea. De curand am avut un copil, cu doar doua saptamani in urma, pe care l-a adorat Chloe. Nu stiu ce ma voi face fara ea", a spus sora acesteia.

