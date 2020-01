INCREDIBIL | "A murit ca si cainele bolnav gasit pe strada!" Ipoteza socanta despre moarta Cristinei Topescu! Ultimele detalii despre decesul jurnalistei

Cristina Topescu a fost gasita moarta in casa duminica seara, dupa ce apropiatii n-au putut da de ea timp de mai multe zile.

Cristina Topescu a fost gasita moarta in locuinta sa. In camera in care aceasta se afla mai erau si doi cainii, ambii fara suflare. Acesata avea 7 caini, dintre care 2 erau morti in momentul cand jurnalista a fost gasita decedata. Anul trecut, in luna noiembrie, unul dintre cainii Cristinei Topescu a murit, iar aceasta a postat un mesaj emotionant pe retelele de socializare.

"Iubitul meu TATI, n-am putut sa-ti mai dau decat 3 ani de viata. Si multa iubire. Acum 3 ierni, cam pe vremea asta, ai fost aruncat in strada de unii care nu pot fi numiti oameni. Erai bolnavior, insuficienta cardiaca, emfizem pulmonar, epilepsie, toate analizele aratau ca nu mai ai mult de trait", este o parte din mesajul postat de Cristina Topescu la acea vreme.

In mediul online au aparut anumite comentarii facute de prietenii virtuali ai Cristinei Topescu in care spun ca moartea jurnalistei poate avea legatura cu cainile decedat acum un an.

"Cristina Topescu a decedat in urma cu 2 saptamani in acelasi fel ca si cainele bolnav ce l-a gasit pe strada si l-a infiat! Cu siguranta a contactat o boala infectioasa, posibil parazitara, din pacate nediagnosticata la timp"

"Aceeasi infectie posibil sa fi fost contactata si de ceilalti doi caini gasiti tot morti. Contactati un medic veterinar pentru a fi consultati si ceilalti 6 caini inca in viata. Obisnuia sa se culce cu ei in pat, ii inteleg nevoia de afectiune, dar a depasit anumite limite care i-au fost fatale", sunt cateva dintre mesajele postate de anumiti prieteni virtuali ai Crisitnei Topescu.