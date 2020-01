Incredibil! 75 de detinuti periculosi au EVADAT din inchisoare! Cum a fost posibil

Scapari majore in sistemul de securitate al inchisorii!

75 de detinuti de la penitenciarul Pedro Juan Caballero din Paraguay au scapat din inchisoare. Barbatii erau parte a clanului Primer Comando Capital si ar fi mituit mai multe garzi pentru a putea evada. 28 de gardieni au fost dati afara, iar majoritatea au ajuns dupa gratii pentru complicitate cu infractorii!

Condamnatii au sapat un tunel, iar in timpul unei pauze de masa au reusit sa fuga. Zeci de saci cu pamant au fost gasiti in celule. 91 de detinuti au fost implicati in marea evadare, dar 16 au fost capturati. Ministrul de Interne Euclides Acevedo a e convins de implicarea mai multor organe ale statului in evadare.

"Am gasit tunelul. A fost o complicitate care a dus la acest evenment nefericit", a spus Acevedo.

FULLSCREEN Galerie Foto

/