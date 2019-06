Inchisorile pentru femei din Mexic, scene ale ororilor! Ce au patit doua americance inchise in Penitenciarul Tabasco

Doua femei au povestit prin ce orori au trecut.

Doua femei de origine americana, Korina si Denise, au povestit prin ce orori au trecut cat timp au fost detinute in inchisoarea din Tabasco, in Mexic. Cele doua au fost inchise pentru trafic de droguri, o acuzatie ce nu a fost insa demonstrata in instanta.

Acestea au fost eliberate recent, dupa 5 ani de detentie, si au povestit prin ce au trecut, in special in momentul in care au ajuns in inchisoarea din Tabasco, renumita in toata lumea pentru abuzurile sexuale comise impotriva femeilor aflate dupa gratii.

Korina a povestit pentru ziarul mexican El Universal ca atunci cand au fost aduse la inchisoare au fost torturate si abuzate sexual cu un obiect taios, fiind la un pas de moartea in urma ranilor suferite. In plus, cele doua au fost electrocutate, asfixiate cu pungi de plastic, batute si bagate cu capul in apa pana aproape de inec.

Guvernul Mexican a primit nu mai putin de 18.000 de plangeri de tortura si abuz sexual din partea detinutelor din Tabasco, in ultimii 3 ani. Asta inseamna nu mai putin de 500 de plangeri facute pe luna, adica in jur de 17 plangeri pe zi.

Oficialitatile cred, insa, ca numarul real de abuzuri este de pana la 5 ori mai mare, avand in vedere ca nu toate detinutele au curaj sa faca plangere.