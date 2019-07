Inchisoarea mai rea decat moartea! Cum arata o zi din viata lui El Chapo dupa condamnarea pe viata: "E greu sa nu-ti pierzi mintile"

Joaquin "El Chapo" Guzman nu va mai vedea lumina zilei ca un om liber. El a fost condamnat sa isi petreaca tot restul zilelor intr-o inchisoare "SuperMax".

"El Chapo", cel mai mare traficant din istorie, a fost condamnat la inchisoare pe viata in Statele Unite. Fiind considerat deosebit de periculos si luand in calcul faptul ca el a reusit sa evadeze de doua ori de-a lungul vietii din inchisoare, americanii au decis sa il inchida intr-un "SuperMax". Joaquin Guzman a fost trimis sa isi ispaseasca pedeapsa in inchisoarea federala din Florence, Arizona.

Penitenciarul SuperMax Florence este considerat a fi un Alcatraz modern, din care nimeni nu poate scapa. Ea a fost inaugurata in 1994 si gazduieste inclusiv teroristi precum Ted Kaczynski, Terry Nichols si Ramzi Yousef.

Potrivit Denver Post, multi dintre prizonierii inchisorii Florence ajuns sa isi piarda mintile, conditiile de detentie fiind extreme. Practic, acestia stau inchisi singuri 23 din 24 de ore pe zi.

Robert Hood, fost director al inchisorii Florence intre 2002 si 2005, spune: "Aceasta inchisoare nu este una umana. Sa fii acolo zi de zi este mai rau decat sa mori. Inchisoarea aceea e mai rea decat moartea!"

Cum arata o zi din viata lui El Chapo in inchisoarea Florence

El Chapo este inchis alaturi de inca 400 de prizonieri. Fiecare dintre ei are o celula separata de doar 3.5 metri patrati. El sta inchis 23 de ore pe zi intr-un regim de izolare. O singura ora pe zi, prizonierii sunt scosi intr-o zona atent monitorizata de gardieni inarmati cu automate.

In celula, El Chapo are un pat si o masa, iar prizonierii au dreptul la un radio sau la un TV alb-negru.

Celulele inchisorii Florence au fiecare cate un geam 10 centimetri inaltime si latime.