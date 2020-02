"In 3 saptamani vom avea vaccinul pentru coronavirus!" Cine il produce si cum vor fi salvate milioane de vieti

Oamenii de stiinta israelieni lucreaza intens la crearea primul vaccin impotriva coronavirusului, conform Ministrului Stiintei si al Tehnologei din Israel, Ofir Akunis. Daca lucrurile merg conform planului, vaccinul ar putea fi gata in cateva saptamani si disponibil in 90 de zile, conform unui comunicat.

"Felicitari Institutului de Cercetare din Galilee pentru aceasta descoperire incantatoare. Am incredere ca va fi un progres rapid, care ne permite sa producem raspunsul mult dorit la coronavirus", a declarat Akunis.

