Imaginile care fac inconjurul lumii! Ce a putut sa faca aceasta chelnerita dupa ce politia l-a ucis pe teroristul de la Londra chiar in fata ei. Clipul care a impresionat milioane de oameni

O chelnerita din sudul capitalei britanice a devenit cunoscuta la nivel mondial datorita reactiei pe care a avut-o la cateva minute dupa ce Sudesh Amman a fost impuscat de un politist sub acoperire. Amman tocmai injughiase 3 oameni nevonovati.

Chelnerita a avut o replica plina de atentie fata de clientii sai, dupa ce un politist i-a cerut sa inchida de urgenta cafeneaua. "Nu pot sa mai stea si ei macar jumatate de ora sa termine ce au in fata?" - a intrebat femeia.

Raspunsul sau i-a adus multiple aprecieri. Ofiterul n-a stat insa la negocieri: "Doamna, un terorist a fost inpuscat aici. Are si o vesta pe el, probabil e o bomba. Daca vreti sa mai tineti deschis inca jumatate de ora si sa puneti vietile oamenilor de aici in pericol, sunteti invitata mea", i-a spus politistul femeii.



30mins? Says the waitress?

Kudos to this police from London.

My prayer for all who are affected from the attack.#London #LondonAttack #StreathamShooting #streamer #streathamTerrorAttack #StreathamStabbing pic.twitter.com/pf6JduKQx2