O fata din Cluj Napoca se va alege cu dosar penal.

Femeia a fost surprinsa de controlorii din Cluj in timp ce mergea cu autobuzul fara bilet, moment in care l-a lovit dur pe unul dintre ei. In urma incidentului, autorittile i-au deschis dosar de ultraj, iar tanara este urmarita penal, anunta actualdecluj.ro.

"In speta a fost deschis un dosar de ultraj, urmarirea penala se desfasoara de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca”, se arata in comunicatul postat pentru sursa citata.

Vezi aici VIDEO cu momentul!