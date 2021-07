Imagini ireale din avion! O femeie a fost legata cu banda adeziva dupa ce a incercat sa deschida usa aeronavei 

Un zbor care se voia a fi obisnuit s-a transformat rapid intr-un de cosmar.

Pasagerii zborului American Airlines 1174 au fost pusi in fata unei situatii cu totul neasteptata. O femeie a fost legata cu banda adeziva de scaunul avionului dupa ce ar fi atacat personalul de zbor si a incercat sa deschida usa aeronavei in mijlocul cursei.

Unul dintre pasageri a postat clipul pe contul de TikTok, informeaza New York Post, iar in filmare se vede cum o femeie este legata cu banda adeziva de scaun si la gura. In clipurile postate apar scenele, iar persoana care a postat totul pe Instagram a explicat cum s-a desfasurat totul.

Chiar inainte ca avionul sa aterizeze, una dintre insotitoarele de zbor i-ar fi explicat unei pasagere ca o femeie cu o problema mentala 'a avut o cadere nervoasa si a simtit nevoia sa iasa din avion. Spunea ca trebuie sa iasa din avion si a mers la iesiri, a inceput sa bata in usi si sa spuna ca trebuie sa o lasam sa iasa'.

Ulterior, American Airlines a confirmat incidentul, dezvaluind pentru The Post ca femeia a atacat si a muscat o insotitoare de zbor dupa ce 'a incercat sa deschida usa de imbarcare din fata' si a fost legata 'pentru siguranta si securitatea pasagerilor si echipei'.