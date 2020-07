Imagini INCREDIBILE! Voiau sa isi faca un selfie in padure cand un urs a intrat in cadru! Ce s-a intamplat dupa este ireal 

Cativa turisti au ramas socati in momentul in care au realizat 'personajul' care s-a bagat in poza pe care voiau sa o faca.

Cativa excursionisti din Mexic au fost surprinsi de un urs negru in timp ce se plimbau in padure. In grup erau trei tinere care s-au oprit sa isi faca un selfie, ia ursul s-a apropiat in spatele lor.

Animalul s-a ridicat in doua labe si s-a apropiat de una din fete, adulmecand-o. Fetele au ramas calme, cea care era cel mai aproape de urs si-a scos telefonul si a facut un seflie cu el chiar, iar la final, animalul salbatic a plecat si si-a vazut linistit de drum.

Frightening AF. Hikers encounter black bear in Mexico pic.twitter.com/A5IVGrfok2 — KaptanHindustan (@GautamTrivedi_) July 19, 2020

Toata intamplarea s-a petrecut in Parcul Ecologic Chipinque din San Pedro Garza Garcia, iar filmarea a devenit rapid virala.