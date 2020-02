Imagini incredibile! O supa extrem de iute si fierbinte "explodeaza" dupa ce un client scapa o bricheta in ea!

Imagini incredibile cu momentul.

O chelnerita de la un restaurant chinezesc a ajuns la spital dupa ce a avut parte de o explozie neasteptata. Aceasta se ocupa de gasirea unei brichete scapate de nu client in supa, moment in care a avut loc o explozie, cel mai probabil aceasta fiind bricheta care a cedat sub presiunea temperaturii.

Supa era fiarta iar presa din China scrie ca avea chiar 200 de grade, avand in vedere ca era pe foc si era plina de condimente iuti. Femeia a suferit mai multe arsuri la nivelul fetei, iar autoritatile au pornit o ancheta pentru a stabili cine este vinovat pentru acest incident.