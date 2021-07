Imagini incredibile din Japonia! O femeie a fost arestata dupa ce a incercat sa stinga flacara olimpica cu un pistol cu apa 

O japoneza de 53 de ani a fost arestata dupa un gest neasteptat.

Femeia se afla in locul in care trecea stafeta prin prefectura Ibaraki, din Japonia, iar in momentul in care a aparut alergatorul care tinea torta in mana, a inceput sa stropeasca flacara olimpica cu ajutorul pistolului cu apa pe care il tinea in mana.

Autoritatile au intervenit imediat, fiind inconjurata de poltie, dupa cum reiese in clipul postat pe internet si dusa la sectie. Ulterior, RMC Sport informeaza ca aceasta si-a asumat gestul, motivand ca este o miscare impotriva Jocurilor Olimpice, organizate in ciuda pandemiei de coronavirus.