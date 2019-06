Imagini in premiera cu cimitirul auto din Dubai. Mii de bolizi de lux abandonati de seici. FOTO UIMITOR

Mii de bolizi de lux abandonati au fost parasiti de proprietari in desertul de langa Dubai.

Ferrari, Rolls Royce, Bentley sunt la tot pasul in Dubai. Cand proprietarii lor nu mai au nevoie de ele sau raman fara bani si sunt nevoiti sa paraseasca tara, masinile ajung in cimitirul auto din desert. Unele dintre ele sunt in conditii bune, dar lasate sa rugineasca. Altele sunt lovite in urma accidentelor la mare viteza sau sunt dezmembrate pentru piese.

"Poti sa gasesti orice masina de lux aici. Sunt cele mai scumpe masini din lume. Ferrari, Rolls Royce, Bentley, Lamborghini, Range Rover, Mercedes, BMW, Audi, Mustang, e cel mai mare cimitir auto din Emieratele Arabe Unite aici. Oameni din alte parti ale lumii ca sa cumpere piese la jumatate de pret", povesteste Mohsin Latif, un vlogger in varsta de 25 de ani care a filmat masinile din cimitir, potrivit The Sun.