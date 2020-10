Imagini de necrezut in Arabia Saudita! Printul 'Adormit' care si-a miscat degetele dupa ce a fost 15 ani in coma! Atentie, imagini cu puternic impact emotional

Printul Al-Waleed bin Khalid Al-Saud a fost in coma inca din anul 2005, dupa un accident in care a fost implicat.

Printul a reusit sa isi miste degetele in momentul in care o voce feminina il saluta. Filmarea a devenit rapid virala si a strans 200 000 de vizualizari pe Twitter.

ابن الغالي الحبيب خالد بن طلال الوليد

الحمدلله الذي يحيي من يشاء بأمره

الحمدلله الذي رد لك عافيتك فلا يأس مع قدرة الله pic.twitter.com/QObPiUxtRJ — Noura (@Nora_bnt_Talal) October 19, 2020

Al-Waleed a intrat in coma in 2005 dupa ce a suferit o hemoroagie cerebrala, dupa ce a fost implicat intr-un accident de masina in timp ce se afla la colegiul militar. Tanarul print este ventilat mecanic de la accident, iar ultima miscare fizica a sa a fost inregistrata in urma cu 5 ani.