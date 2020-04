Imagini de necrezut! Cum arata astazi aeroportul Heathrow din Londra. Inaintea coronavirusului era cel mai aglomerat din lume

Reuters a publicat imagini incredibile din aeroportul Heathrow, cel mai aglomerat din Europa.

Cum majoritatea curselor sunt anulate, Heathrow e aproape gol. Doar cateva linii raman deschise, iar pasagerii nu fac nicidecum cozile din urma cu cateva saptamani.

80 de companii aeriene din toata lumea au curse din sute de destinatii catre si de pe Heathrow. Intr-o zi normala, 1300 de zboruri pleaca sau ajung pe cel mai mare aeroport al Angliei. Peste 200 000 de oameni ajung sau pleaca zilnic de pe Heahtrow, intr-o zi normala.

